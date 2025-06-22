تعرف على موعد مباراة بورتو والأهلي في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب ميت لايف، مباراة هامة وقوية تجمع بين بورتو والأهلي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

الأهلي يدخل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى دور الـ 16 من الدور المقبل، بعد التعادل مع إنتر ميامي، والخسارة من بالميراس.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز على بورتو، بفارق هدفين أو أكثر، مع خسارة إنتر ميامي، من بالميراس، بفارق أكثر من هدفين، لضمان الوصول إلى الدور القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بورتو والأهلي، في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.