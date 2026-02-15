موعد مباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

يحل ريال مدريد، ضيفًا على نظيره بنفيكا، في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب النور".

النادي الملكي كان قريبًا من التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا من دور المجموعات قبل أن يتلقى خسارة ضد بنفيكا على ملعب النور بنتيجة 4-2 أدت إلى تراجعه إلى المركز التاسع وخوض الملحق.

كما أنّ هدف بنفيكا الرابع من حارس المرمى، أناتولي تروبين، أدى إلى تأهل متأخر لبنفيكا إلى المرحلة الإقصائية، لتعيد القرعة المواجهة مرة أخرى.

ويبحث أربيلوا لقيادة ريال مدريد للثأر من هزيمة دور المجموعات، بينما يستغل جوزيه مورينيو الفرصة لإثبات أن الفوز السابق لم يكن مصادفة وأنّه قادر على إقصاء الملكي والوصول إلى دور الـ 16.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.