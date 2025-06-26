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benfica chelseaGetty Images
بلال محمد

موعد مباراة بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

بنفيكا v تشيلسيكأس العالم للأنديةتشيلسيبنفيكا

تعرف على موعد مباراة بنفيكا وتشيلسي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب بنك أوف أمريكا، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين بنفيكا وتشيلسي، ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية 2025.

نجح بنفيكا، في حسم صدارة المجموعة الثالثة لصالحه، بعد التعادل مع بوكا جونيورز، ثم الفوز على أوكلاند سيتي، وبايرن ميونخ.

على الجانب الآخر يدخل تشيلسي، اللقاء كوصيف للمجموعة الرابعة، التي فاز فيها على لوس أنجلوس، والترجي، قبل أن يخسر من فلامنجو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف على موعد مباراة بنفيكا وتشيلسي، في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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