موعد مباراة بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بنفيكا وتشيلسي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب بنك أوف أمريكا، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين بنفيكا وتشيلسي، ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية 2025.

نجح بنفيكا، في حسم صدارة المجموعة الثالثة لصالحه، بعد التعادل مع بوكا جونيورز، ثم الفوز على أوكلاند سيتي، وبايرن ميونخ.

على الجانب الآخر يدخل تشيلسي، اللقاء كوصيف للمجموعة الرابعة، التي فاز فيها على لوس أنجلوس، والترجي، قبل أن يخسر من فلامنجو.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف على موعد مباراة بنفيكا وتشيلسي، في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.