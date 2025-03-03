SL Benfica v FC Barcelona - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7Getty Images Sport
بلال محمد

موعد مباراة بنفيكا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة بنفيكا وبرشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على حساب بنفيكا، ضمن ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025، والتي يستقبلها ملعب النور.

ضمن الفريق الكتالوني، مقعده في ثمن النهائي بعدما أنهى مباريات المجموعات في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، على الجانب الآخر بنفيكا، وصل إلى دور الـ 16، بعد تجاوزه عقبة موناكو، في الملحق بنتيجة 4-3.

وسنكون على موعد مع مباراة مثيرة، تعيد للأذهان مباراة الفريقين في دور المجموعات، والتي كانت واحدة من أكثر المباريات إثارة هذا الموسم، بعدما انتهت بفوز البلوجرانا بخمسة أهداف مقابل أربعة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بنفيكا وبرشلونة في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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