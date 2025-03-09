موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب مونتجويك مباراة هامة وقوية تجمع بين برشلونة وبنفيكا، ضمن إياب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ونجح برشلونة، في الفوز على بنفيكا، في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله رافينيا، في لقاء شهد طرد لمدافع الفريق الكتالوني باو كوبارسي، منذ منتصف الشوط الأول.

ضمن الفريق الكتالوني، مقعده في ثمن النهائي بعدما أنهى مباريات المجموعات في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، على الجانب الآخر بنفيكا، وصل إلى دور الـ 16، بعد تجاوزه عقبة موناكو، في الملحق بنتيجة 4-3.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.