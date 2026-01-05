FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-BARCELONAAFP
بلال محمد

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإسبانية إلى مواجهة نارية مرتقبة، حين يحتضن ملعب الإنماء، مباراة قوية بين برشلونة وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025-2026  المنقول حصريًا على "تطبيق ثمانية".

ويشارك برشلونة، في بطولة كأس السوبر الإسباني، بصفته بطلًا لمسابقتي الدوري وكأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، بينما يتواجد بيلباو، بصفته رابع الدوري الإسباني، ومعهم ريال مدريد، وصيف الكأس والدوري، وأتلتيكو مدريد، ثالث الدوري.

وسيدخل برشلونة، المباراة بمعنويات مرتفعة حيث سيهدف للحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي، ومواصلة النجاحات تحت قيادة المدرب هانز فليك، الذي يسعى لإضافة لقب جديد إلى الفريق الكتالوني، على الجانب الآخر يريد بيلباو، تحقيق المفاجأة وإقصاء حامل اللقب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026؟

    موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 هو يوم الأربعاء 7 يناير 2026، على ملعب الإنماء

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026؟

    حصلت شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي -  على حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

     وسوف تنقل الشبكة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026؟

    يمكنك الاشتراك في تطبيق ثمانية، لمتابعة البث المباشر لمباريات كأس السوبر الإسباني 2026، كما أنّ المنصة متاحة على كافة متاجر التطبيقات المختلفة وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

    لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

    لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    برشلونة، أتلتيك بيلباوالأربعاء 7 يناير 2026،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		تطبيق ثمانيةالإنماء

  • تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىجوان جارسيا
    خط الدفاعأليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي
    خط الوسطفرينكي دي يونج - داني أولمو - بيدري
    خط الهجومرافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال
