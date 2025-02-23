موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب مونتجويك، قمة من قمم الكرة الإسبانية، والتي تجمع برشلونة، مع أتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025.

ويدخل برشلونة، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرًا وعودته إلى صدارة الدوري، وسيطمح لمواصلة انتصاراته، ووضع قدمًا في نهائي البطولة.

على الجانب الآخر، كتيبة المدرب دييجو سيميوني، ستعمل على تقديم أفضل ما لديها للخروج بنتيجة إيجابية من معقل الفريق الكتالوني، للسير خطوة جديدة نحو النهائي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.