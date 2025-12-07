يتطلع جمهور كرة القدم لليلة جديدة من ليالي دوري أبطال أوروبا السحرية حينما يتزين ملعب "كامب نو" لاستضافة مباراة برشلونة، امام آينتراخت فرانكفورت في الجولة السادسة.

برشلونة يتواجد في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمتين، وسيدخل المباراة بهدف مصالحة الجماهير عقب السقوط الأخير في البطولة الأوروبية، وسيعمل على خطف نقاط المباراة كاملة لتحسين وضعه في جدول الترتيب والاقتراب من المراكز المؤهلة مباشرة إلى الدور القادم.

ويستعرض موقع "جول" في السطور التالية، موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..