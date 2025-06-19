تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد ملعب هارد روك، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين بايرن ميونخ وبوكا جونيورز، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

ويتنافس الفريقان في المجموعة الثالثة برفقة كل من أوكلاند سيتي، وبنفيكا، وسيعمل بايرن ميونخ، على تحقيق الانتصار الثاني في البطولة، لحجز مقعده بشكل رسمي في دور الـ 16.

وكان بايرن ميونخ، قد تغلب على أوكلاند سيتي، بعشرة أهداف دون رد، في مباراة الجولة الأولى، بينما تعادل بوكا جونيور مع بنفيكا، بهدفين لكل فريق، وسيعمل الفريق الأرجنتيني، على الخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري، ليحافظ على حظوظه في التأهل إلى الدور القادم.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز، في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.