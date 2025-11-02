تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
psg bayernGetty Images
بلال محمد

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب حديقة الأمراء، لاستضافة قمة أوروبية كبيرة تجمع بين باريس سان جيرمان، مع بايرن ميونخ، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات كبيرة، ويرفع كل منهما شعار لا بديل عن الفوز، للانفراد بصدارة ترتيب المجموعات، بعدما جمع كل فريق العلامة الكاملة حتى نهاية الجولة الثالثة.

وتمكن باريس سان جيرمان، من الفوز على أتالانتا، ثم برشلونة، قبل أن يقسو على باير ليفركوزن، في الجولة الماضية بسبعة أهداف، بينما افتتح بايرن ميونخ، مبارياته بفوز على تشيلسي، ثم بافوس، وفي الجولة الماضية تغلب على كلوب بروج برباعية نظيفة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، على ملعب حديقة الأمراء.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 2 لبث المواجهة بتعليق عصام الشوالي.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلقالملعب
    باريس سان جيرمان - بايرن ميونخالثلاثاء 4 نوفمبر 2025،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN SPORTS 2عصام الشواليحديقة الأمراء

  • تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىمانويل نوير
    خط الدفاعجيريرو - جوناثان تاه - كيم مين جاي - ليمار
    خط الوسطكيميتش - جوريتسكا - جنابري
    خط الهجوملويس دياز - هاري كين - أوليسي

  • تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:

    التشكيل|4-3-3
    حراسة المرمىلوكاس شيفالييه
    خط الدفاعنونو مينديش - ماركينيوس - باتشو - أشرف حكيمي
    خط الوسطفيتينيا - زائير إيميري - جواو نيفيش
    خط الهجومعثمان ديمبيلي - باركولا - كفاراتسخيليا
