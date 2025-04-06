موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب حديقة الأمراء، مباراة مثيرة تجمع بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

باريس سان جيرمان، حجز مقعده في ربع النهائي بعد مواجهة مثيرة وقوية أمام ليفربول، انتهت بفوز الفريق الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد نهاية الوقت الأصلي لمباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لكل فريق.

على الجانب الآخر، أستون فيلا، مفاجأة النسخة الحالية والحصان الأسود للبطولة، بعد التغلب على كلوب بروج، بستة أهداف مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.