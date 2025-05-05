موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب حديقة الأمراء، في العاصمة الفرنسية لندن، قمة كبيرة تجمع بين باريس سان جيرمان وآرسنال، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وكانت مباراة الذهاب، على ملعب الإمارات معقل الجانرز، قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان، بهدف دون رد، سجله عثمان ديمبيلي، بعد مرور أربع دقائق من عمر اللقاء.

ويدخل الفريقان المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، لمواصلة النجاحات الأوروبية هذا الموسم، فكلا الفريقين يطمح للوصول إلى المباراة النهائية، ومعانقة ذات الإذنين في النهاية للمرة الأولى.

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ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال، الفائز من مواجهة برشلونة، وإنتر، في النهائي المرتقب يوم 31 مايو، في العاصمة الألمانية ميونخ.