موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال القادمة ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره باختاكور الأوزبكي ضمن مباريات في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 على ملعب "باختاكور المركزي".

وحجز الهلال، مقعده في دور الـ 16 بعد تصدره مجموعات البطولة برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني، وستأمل كتيبة الموج الأزرق مصالحة الجماهير، عقب تراجع النتائج في بطولة الدوري، والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة الآسيوية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة باختاكور والهلال في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.