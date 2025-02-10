كل ما تريد معرفته عن مباراة إيفرتون وليفربول المؤجلة من الجولة الـ 15 في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على نظيره إيفرتون في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي 2024-2025 على ملعب "جوديسون بارك".

ليفربول، يدخل المباراة بهدف مواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي، ومصالحة جماهيره عقب التعثر الأخير في كأس الاتحاد الإنجليزي.

يتصدر الريدز، ترتيب البريمرليج برصيد 56، وبفارق ست نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثاني، على الجانب الآخر، في المركز الـ 16 برصيد 26 نقطة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.