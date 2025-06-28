تعرف على موعد مباراة إنتر وفلومينينسي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب بانك أوف أمريكا، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين إنتر وفلومينينسي، ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية 2025.

وكان إنتر، قد نجح في حسم صدارة المجموعة الخامسة، بعد التعادل مع مونتيري المكسيكي والفوز على كل من أوراوا الياباني وريفر بليت الأرجنتيني، وتسعى كتيبة المدرب كريستيان كيفو، لمواصلة الأداء الجيد في البطولة والذهاب بعيدًا.

على الجانب الآخر، فلومينينسي، تأهل إلى ثمن النهائي، كوصيف للمجموعة السادسة، بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند وصن داونز، والفوز على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف على موعد مباراة إنتر وفلومينينسي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.