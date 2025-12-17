تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإيطالية إلى مواجهة نارية مرتقبة، حين يحتضن ملعب الأول بارك مساء الخميس مباراة قوية بين إنتر وبولونيا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا وأهمية مضاعفة لكلا الفريقين، إذ يدخل الفريقان برغبة التتويج، إنتر لعودة مرتقبة إلى منصات التتويج، وبولونيا لمواصلة أدائه المتطور في الفترة الأخيرة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنتر وبولونيا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.