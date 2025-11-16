spain(C)Getty Images
بلال محمد

موعد مباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إسبانيا وتركيا في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف منتخب إسبانيا نظيره تركيا في مواجهة هامة ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقع المنتخبان ضمن المجموعة الخامسة، رفقة جورجيا وبلغاريا، ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة بالعلامة الكاملة، وبفارق ثلاث نقاط عن منتخب تركيا، الذي يحتل المركز الثاني.

ويدخل المنتخب الإسباني، المباراة من أجل حسم التأهل للمونديال بشكل رسمي، إذ يحتاج إلى فوز أو تعادل للتأهل، وحتى في حال الخسارة فإن فارق الأهداف عن نظيره التركي يصب في مصلحته، إذ يحتاج منتخب تركيا للفوز بفارق 15 هدفًا لخطف الصدارة وبطاقة العبور إلى كأس العالم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

    موعد مباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، على ملعب لا كارتوخا.

    ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة إسبانيا وتركيا عبر شاشتها.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    إسبانيا - تركياالثلاثاء 18 نوفمبر 2025،
    22:45 السعودية، 23:45 الإمارات    		beIN SPORTS 1لا كارتوخا

  • التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا أمام تركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

    التشكيل| 4-2-4
    حراسة المرمىأوناي سيمون
    خط الدفاعبيدرو بورو - لو نورماند - كوبارسي - كوكوريلا
    خط الوسطفابيان رويز - زوبميندي - ميكيل مورينو
    خط الهجومييرمي بينو - أويارزابال - فيران توريس