TOPSHOT-FBL-ARG-TRAINING-FRIENDLYAFP
أحمد مجدي

موعد مباراة أنجولا والأرجنتين الودية 2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة أنجولا والأرجنتين الودية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يخوض منتخب أنجولا مباراته الودية ضد الأرجنتين بصفة احتفالية، لكن الأمر لن يخلو من فائدة مادية وفنية للألبيسيلستي.

سيخصص الأنجوليون مبلغًا ضخمًا يقدّر بـ 12 مليون يورو لاستضافة المباراة الودية المنتظرة أمام منتخب الأرجنتين يوم الجمعة، وذلك في إطار احتفالات البلاد بالذكرى الخمسين للاستقلال. وتأتي هذه التكلفة الباهظة نتيجة الحضور الحصري للأسطورة ليونيل ميسي، الذي يُتوقّع أن يكون العنصر الأبرز في الحدث الكروي الكبير.

ومن المنتظر أن تُقام المواجهة أمام مدرجات ممتلئة بالكامل، إذ تشير التقديرات إلى بيع جميع تذاكر ملعب 11 نوفمبر البالغ عددها 48 ألف تذكرة، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على متابعة بطل العالم بقيادة ميسي. وتُعدّ المباراة حدثًا تاريخيًا للكرة الأنجولية، ليس فقط لقيمتها الرمزية والوطنية، بل أيضًا لما ستحققه من عائدات مالية وسياحية معتبرة للبلاد.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة أنجولا والأرجنتين الودية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة أنجولا والأرجنتين الودية 2025؟

    موعد مباراة أنجولا والأرجنتين الودية 2025 هو يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، على ستاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا.

    ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة أنجولا والأرجنتين الودية 2025؟

    ستنقل مباراة أنجولا والأرجنتين الودية عبر قناة TYC SPORTS الأرجنتينية، بالإضافة إلى القنوات المحلية الأنجولية.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    أنجولا - الأرجنتينالجمعة 14 نوفمبر 2025
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		TYC SPORTS11 نوفمبر

  • تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام أنجولا في المباراة الودية 2025

    التشكيل|4-3-3
    حراسة المرمىجيرونيمو رولي
    خط الدفاعنيكولاس تاليافيكو - نيكولاس أوتامندي - كريستيان روميرو - خوان فويث
    خط الوسطأليكسيس ماك أليستر - رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز
    خط الهجومجوليانو سيميوني - ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز