كل ما تريد معرفته عن مباراة أستون فيلا ضد ليفربول في الجولة الـ 29 في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على نظيره أستون فيلا في المباراة المقدمة من الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي 2024-2025 على ملعب "فيلا بارك".

ليفربول، يدخل المباراة بهدف مواصلة الانتصارات والاستمرار في الانفراد بصدارة الرتيب والاقتراب أكثر من تحقيق اللقب رقم 20 في تاريخ النادي.

يتصدر الريدز، ترتيب البريمييرليج برصيد 60 ، وبفارق سبع نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثاني، على الجانب الآخر، يحتل الولفز المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أستون فيلا ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.