تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد ملعب روز بول، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين أتلتيكو مدريد وبوتافوجو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

أتلتيكو مدريد، بعد بداية البطولة بشكل سيء والسقوط أمام باريس سان جيرمان، برباعية نظيفة، نجح في تصحيح الأوضاع وتغلب على سياتل، في الجولة الثانية بثلاثة أهداف لهدف، وسيعمل على مواصلة الانتصارات ويواجه بوتافوجو بشعار لا بديل عن الفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور القادم.

على القادم الآخر يقدم بوتافوجو، مستويات مميزة منذ بداية البطولة، وافتتح المجموعات بفوز على سياتل، ثم حقق مفاجأة بفوز على باريس، بهدف دون رد، والآن سيعمل على مواصلة الانتصارات لحجز بطاقة التأهل، كمتصدر للمجموعة الثانية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو، في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.