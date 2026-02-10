موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب الرياض آير متروبوليتانو.

يدخل البلوجرانا تلك المباراة في البطولة للدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعد غياب 4 سنوات كاملة، والمُسابقة التي يمتلك منها 32 لقبًا، متفوقاً فيه على أقرب مُنافسيه أتلتيك بيلباو بفارق 8 ألقاب.

وكان برشلونة قد انتصر على ألباسيتي في ربع النهائي، ويواجه الفريق الذي أطاح بريال بيتيس بعد الفوز عليه 5-0 في سيرك نصبه رجال المدرب دييجو سيميوني.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانياو القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.