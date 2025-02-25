موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025.. القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع، وكل ما تريد معرفته

كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال والأهلي في قمة الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستعد ملعب المملكة أرينا لاستضافة مواجهة مثيرة بين عملاقين من عمالقة الكرة العربية، حيث يستقبل نادي الهلال نظيره الأهلي يوم الجمعة، في إطار منافسات دوري روشن السعودي 2024-2025.

يأتي الهلال إلى هذه المباراة وهو في المركز الثاني في الدوري برصيد 51 نقطة، ويحمل معه زخمًا كبيرًا بعد فوز ساحق على نادي الخلود بنتيجة 5-1 في الجولة الماضية. هذا الأداء القوي يعكس طموح الفريق في تعزيز موقعه والاقتراب من صدارة الدوري.

من جهة أخرى، يلعب الأهلي، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بثقة عالية أيضًا بعد فوزه الكبير على القادسية بنتيجة 4-1، ويسعى الفريق لتدارك النقاط وتحسين مركزه في الترتيب.

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هذه المواجهة تعد واحدة من أبرز اللقاءات في الموسم، حيث يجمع بين فريقين يتمتعان بتاريخ عريق وجماهيرية كبيرة ويتوقع الجمهور مباراة مليئة بالأهداف والإثارة، خاصة مع وجود نجوم كبار في صفوف الفريقين.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والأهلي في قمة الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.