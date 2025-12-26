يستضيف الخلود، نظيره الهلال، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الهلال يدخل المباراة راغبًا في مواصلة المنافسة على لقب دوري روشن السعودي في صراع قوي مع النصر المتوهج هذا الموسم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة.