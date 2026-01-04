يستضيف الهلال، نظيره الحزم، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ضمك، وخطف صدارة ترتيب الدوري من النصر، وسيعمل على مواصلة الانتصارات أمام الحزم، للاستمرار في الصدارة ويخطو خطوة جديدة نحو اللقب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة.