مصعب صلاح

موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف النصر نظيره الخليج على ملعب الأول بارك، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ويدخل العالمي المتصدر اللقاء وعينه على تخطي هذه العقبة ودعم حظوظه في الحصول على بطولة الدوري هذا الموسم بعد أن خرج الموسم الماضي صفر اليدين.

ولن تكون المباراة سهلة في ظل مواجهة خصم قوي خلال الموسم الحالي، الخليج، والذي يقدم مستويات مميزة ويحتل المركز السادس.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 23 نوفمبر 2025، على ملعب الأول بارك.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

     وسوف تنقل الشبكة مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    يمكنك الاشتراك في منصة ثمانية، لمتابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، كما أنّ المنصة متاحة على كافة متاجر التطبيقات المختلفة وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

    لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

    لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالمعلق
    النصر - الخليجالأحد 23 نوفمبر 2025،
    20:30 السعودية، 21:30 الإمارات    		Thmanyah 1 HDالأول باركعبدالله الحربي

  • تشكيل النصر المتوقع لمباراة الخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل: 4-2-3-1
    حراسة المرمىنواف العقيدي
    خط الدفاعنواف بوشل - محمد سيماكان - إينيجو مارتينيز - سلطان الغنام
    المحورمارسيلو بروزوفيتش - أنجيلو جابرييل 
    خط الوسطكينجسلي كومان - جواو فيليكس - ساديو مادي
    خط الهجوم كريستيانو رونالدو
