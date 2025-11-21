موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

يستضيف النصر نظيره الخليج على ملعب الأول بارك، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ويدخل العالمي المتصدر اللقاء وعينه على تخطي هذه العقبة ودعم حظوظه في الحصول على بطولة الدوري هذا الموسم بعد أن خرج الموسم الماضي صفر اليدين.

ولن تكون المباراة سهلة في ظل مواجهة خصم قوي خلال الموسم الحالي، الخليج، والذي يقدم مستويات مميزة ويحتل المركز السادس.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.