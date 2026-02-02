موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

قمة كبرى في الكرة السعودية ستجمع كلًا من النصر والاتحاد لحساب الجولة 21 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

تملك مباريات الاتحاد والنصر أهمية خاصة ليس فقط على الصعيد السعودي بل على الصعيد العربي، ولكن هذه المرة تملك أهمية كبرى.

وقد تكون هذه المباراة الأولى للنمور دون كريم بنزيما الذي يرغب في الرحيل وقد ينضم إلى الهلال، كما أنّ كريستيانو رونالدو غاضب من هذه الصفقة ولم يشارك أمام الرياض، لذلك قد لا نراه في المواجهة، مما يعني المزيد من التساؤلات والتوقعات قبل المواجهة المرتقبة.

في السطور التالية من موقع "جول" تعرف على موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.