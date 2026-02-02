Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP
مصعب صلاح

موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

تعرف على موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع

قمة كبرى في الكرة السعودية ستجمع كلًا من النصر والاتحاد لحساب الجولة 21 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

تملك مباريات الاتحاد والنصر أهمية خاصة ليس فقط على الصعيد السعودي بل على الصعيد العربي، ولكن هذه المرة تملك أهمية كبرى.

وقد تكون هذه المباراة الأولى للنمور دون كريم بنزيما الذي يرغب في الرحيل وقد ينضم إلى الهلال، كما أنّ كريستيانو رونالدو غاضب من هذه الصفقة ولم يشارك أمام الرياض، لذلك قد لا نراه في المواجهة، مما يعني المزيد من التساؤلات والتوقعات قبل المواجهة المرتقبة.

في السطور التالية من موقع "جول" تعرف على موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.

  • ما موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 6 فبراير 2026، على استاد الأول بارك.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

    وسوف تنقل الشبكة مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 من خلالها.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

    لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

    لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    النصر - الاتحادالجمعة 6 فبراير 2026
    20:30 السعودية، 21:30 الإمارات    		ثمانيةالأول بارك

  • تشكيل النصر المتوقع لمباراة الاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

    الخطة 4-2-3-1
    حارس المرمىبينتو
    الدفاعسلطان الغنام - محمد سيماكان - إينيغو مارتينيز - سعد الناصر
    المحورمارسيلو بروزوفيتش - أنجيلو
    الوسطساديو ماني - عبدالرحمن غريب - كينجسلي كومان
    الهجومجواو فيليكس

  • تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة النصر في دوري روشن السعودي 20

    من المتوقع أن يدخل المدرب سيرجيو كونسيساو المباراة بالتشكيل التالي:-

    الخطة 4-3-3
    حارس المرمىبريدراج رايكوفيتش
    الدفاعمهند الشنقيطي - دانيلو بيريرا - حسن كادش -ماريو ميتاي
    الوسطمحمدو دومبيا - نجولو كانتي - فابيينو
    الهجومموسى ديابي - صالح الشهري -روجر فيرنانديز

  • ما تاريخ مواجهات النصر والاتحاد في جميع المسابقات؟

    تاريخيًا، يتفوق الاتحاد على النصر في 161 مواجهة جمعتهما. حقق "العميد" الفوز في 64 مباراة مقابل 54 "للعالمي"، بينما حسم التعادل 43 لقاء.

    المبارياتفوز الاتحادفوز النصرالتعادل
    161645443
دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0