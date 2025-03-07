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(C)Getty Images موعد مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة دوري أبطال آسيا النخبة النصر الاستقلال النصر v الاستقلال كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر واستقلال طهران في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.... يواجه النصر نظيره استقلال طهران الإيراني ضمن مباريات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 على ملعب "الأول بارك". واحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 برصيد 17 نقطة بينما احتل استقلال طهران المركز السادس في المجموعة برصيد 9 نقاط وتمكن من الصعود. والتقى الفريقان في ذهاب دور الـ 16 على ملعب أزادي وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي ليتم إرجاء الحسم لجولة الإياب. الموضوع يُستكمل بالأسفل في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع. المباراة التالية دوري أبطال آسيا النخبة ALN EST استعراض المباراة