موعد مباراة النصر القادمة ضد الأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

يستضيف النصر نظيره الأخدود على ملعب الأول بارك، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ويدخل العالمي المتصدر اللقاء وعينه على تحقيق الانتصار في هذه المباراة ودعم حظوظه في الحصول على بطولة الدوري هذا الموسم بعد أن خرج الموسم الماضي صفر اليدين.

ولن تكون المباراة سهلة في ظل مواجهة خصم يُصارع للبقاء في البطولة وهو الأخدود، الذي فقد الكثير من النقاط في بداية مواجهاته، ويسعى لتصحيح الأوضاع بعد أن أصبح في المركز الـ 15.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر القادمة ضد الأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة.