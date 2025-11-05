تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
مصعب صلاح

موعد مباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يسافر الهلال إلى بريدة لمواجهة النجمة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودية 2025-2026.

ويدخل الزعيم اللقاء وعينه على تخطي هذه العقبة ودعم حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم بعد أن خرج الموسم الماضي صفر اليدين بشكل غير معتاد.

الهلال بدأ الموسم بشكل سيء، لكن سرعان ما عاد وحقق نتائج إيجابية ليتواجد في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر المتصدر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    موعد مباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

     وسوف تنقل الشبكة مباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026.

  • كيف تشاهد البث المباشرة لمباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    يمكنك الاشتراك في منصة ثمانية، لمتابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، كما أنّ المنصة متاحة على كافة متاجر التطبيقات المختلفة وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    النجمة - الهلالالجمعة 7 نوفمبر 2025،
    20:30 السعودية، 21:30 الإمارات    		Thmanyahمدينة الملك عبدالله الرياضية، بريدة

  • تشكيل الهلال المتوقع لمباراة النجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب سيموني إنزاجي المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل: 4-3-3
    حراسة المرمىياسين بونو  
    خط الدفاعثيو هرنانديز- يوسف أكتشيشيك- حسان تمبكتي - حمد اليامي
    خط الوسطروبن نيفيش- ناصر الدوسري- محمد كنو
    خط الهجومسالم الدوسري - عبد الله الحمدان - مالكوم
