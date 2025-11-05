موعد مباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

يسافر الهلال إلى بريدة لمواجهة النجمة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودية 2025-2026.

ويدخل الزعيم اللقاء وعينه على تخطي هذه العقبة ودعم حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم بعد أن خرج الموسم الماضي صفر اليدين بشكل غير معتاد.

الهلال بدأ الموسم بشكل سيء، لكن سرعان ما عاد وحقق نتائج إيجابية ليتواجد في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر المتصدر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.