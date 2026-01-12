يحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله، مباراة قوية ومثيرة تجمع بين المنتخب المغربي، ونيجيريا، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

يدخل المنتخب المغربي، المباراة بمعنويات مرتفعة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، وسيعمل على تجاوز عقبة نيجيريا، للوصول إلى المباراة النهائية، من أجل تحقيق اللقب الغائب منذ سنوات.

ووصل منتخب المغرب إلى نصف النهائي، بعدما تجاوز الكاميرون، بهدفين دون رد، وبالنتيجة ذاتها خطفت نيجيريا، بطاقة العبور من الجزائر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.