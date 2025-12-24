تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Morocco Mali CHAN 2020CAF Online Twitter
أحمد مجدي

موعد مباراة المغرب ومالي في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المغرب ومالي في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، مباراة قوية بين المغرب ومالي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك المغرب ومالي، في المجموعة الأولى من البطولة برفقة كل من زامبيا وجزر القمر.

ويحتل المغرب صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط حققها من الفوز بثنائية نظيفة على جزر القمر، بينما يتشارك كل من زامبيا ومالي الوصافة بعد تعادلهما الإيجابي في أول مباراة بهدف لمثله

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المغرب ومالي في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة المغرب ومالي في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة؟

    موعد مباراة المغرب ومالي في كأس أمم إفريقيا 2025، هو الجمعة 26 ديسمبر 2025، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت المغرب، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالي في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس أفريقيا 2025، مباراة المغرب ومالي في كأس أمم إفريقيا 2025 تنقل عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة مجموعة beIN Max لبث مباريات البطولة، ومن المنتظر أن تنقل المباراة 2025 عبر قنوات beIN Max 1 وbeIN Max 2 وbeIN Max 3.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب ومالي في كأس أمم إفريقيا 2025؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء المغرب ومالي في كأس أمم إفريقيا 2025 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
    المغرب - ماليالجمعة 26 ديسمبر 2025،
    21:00 المغرب، 23:00 السعودية    		beIN Max 1المجمع الرياضي الأمير مولاي عبداللهجواد بدة
    beIN Max 2
    beIN Max 3

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • تشكيل المغرب المتوقع أمام مالي في كأس أمم أفريقيا 2025

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىياسين بونو
    خط الدفاعنصير مزراوي - جواد الياميق - نايف أكرد - أنس صلاح الدين
    خط الوسطنائل العيناوي - سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي
    خط الهجومعبد الصمد الزلزولي - براهيم دياز - أيوب الكعبي
كأس أمم إفريقيا
المغرب crest
المغرب
المغرب
مالي crest
مالي
مالي
0