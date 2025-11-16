UAE - IRAQ 2022UAE NT Twitter
موعد مباراة العراق والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة العراق والإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل منتخب الإمارات ضيفًا على نظيره العراقي في مواجهة قوية ضمن إياب المرحلة النهائية من ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادلالإيجابي بهدف لكل فريق، وسيتسلح أسود الرافدين بعامل الأرض والجمهور للحفاظ على تلك النتيجة، أو الفوز لضمان التأهل إلى الملحق العالمي، بينما يحتاج منتخب الإمارات، إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أعلى من 2/2.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة العراق والإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة العراق والإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

    موعد مباراة العراق والإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، على ملعب البصرة.

    ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والعراق، التاسعة بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة الإمارات والعراق عبر شاشتها.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
    العراق - الإماراتالثلاثاء 18 نوفمبر 2025،
    20:00 السعودية والعراق، 21:00 الإمارات    		beIN SPORTS 2البصرةحسن العيدروس

  • التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات أمام العراق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

    التشكيل| 4-2-4
    حراسة المرمىخالد عيسى
    خط الدفاعلوكاس بيمنتا - خليفة الحمادي - كوامي أوتون - يحيى الغساني
    خط الوسطعبدالله رمضان - يحيى نادر
    خط الهجومنيكولاس خيمينيز - كايو لوكاس - كايو كانيدو - برونو أوليفيرا

  • التشكيل المتوقع لمنتخب العراق أمام الإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

    التشكيل| 4-4-2
    حراسة المرمىجلال حسن
    خط الدفاعميرخاس دوسكي - حسن علي - مناف يونس - ريبين سولاقا
    خط الوسطإيمار شير - زيدان إقبال - كيفن يعقوب - أمير العماري
    خط الهجوممهند علي - علي الحمادي
