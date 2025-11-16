موعد مباراة العراق والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يحل منتخب الإمارات ضيفًا على نظيره العراقي في مواجهة قوية ضمن إياب المرحلة النهائية من ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادلالإيجابي بهدف لكل فريق، وسيتسلح أسود الرافدين بعامل الأرض والجمهور للحفاظ على تلك النتيجة، أو الفوز لضمان التأهل إلى الملحق العالمي، بينما يحتاج منتخب الإمارات، إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أعلى من 2/2.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة العراق والإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.