يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام الجيش الملكي المغربي يوم الجمعة، في إطار سعيه لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا بعد غيابه عن خزائن النادي في النسخة الماضية. ويدرك الجهاز الفني واللاعبون أهمية هذه المباراة التي تمثل محطة أساسية في مشوار الفريق نحو استعادة هيبته القارية.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بطموح كبير لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على اللقب للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، مستندًا إلى خبراته الطويلة في البطولة ودعم جماهيره التي تترقب عودة الفريق إلى منصات التتويج الإفريقية من جديد.

ويستعرض موقع "جول" في السطور التالية، موعد مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..