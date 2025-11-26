Al AhlyAl Ahly media
موعد مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام الجيش الملكي المغربي يوم الجمعة، في إطار سعيه لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا بعد غيابه عن خزائن النادي في النسخة الماضية. ويدرك الجهاز الفني واللاعبون أهمية هذه المباراة التي تمثل محطة أساسية في مشوار الفريق نحو استعادة هيبته القارية.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بطموح كبير لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على اللقب للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، مستندًا إلى خبراته الطويلة في البطولة ودعم جماهيره التي تترقب عودة الفريق إلى منصات التتويج الإفريقية من جديد.

ويستعرض موقع "جول" في السطور التالية، موعد مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

  • ما موعد مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

    موعد مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، هو يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، على ملعب مولاي الحسن.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المغرب.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا، وقد خصصت قناة beIN Sports 1 HD، لنقل مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

  • كيف تشاهد مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، عبر تطبيق TOD أو beIN Connect.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالتعليق
    الجيش الملكي - الأهليالجمعة 28 نوفمبر 2025
    21:00 مصر، 20:00 المغرب    		beIN Sports 1 HDمولاي الحسنعلي سعيد الكعبي

  • تشكيل الجيش الملكي المتوقع أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

    من المتوقع أن يعتمد ألكساندر سانتوس، مدرب الجيش الملكي على التشكيل التالي:

    الخطة4-3-3
    حراسة المرمىأحمد رضا التكناوتي
    الدفاعأنس باش - يونس عبد الحميد - مروات الوادني - أوجوستو كارنييرو
    خط الوسطزين الدين الدراك - محمد ربيع حريمات - أحمد حمودان
    الهجومرضا سليم - خالد آيت أورخان - يوسف الفحلي

  • تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب ييس توروب، مدرب الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

    الخطة4-3-3
    حراسة المرمىمصطفى شوبير
    الدفاعأحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني
    الوسطأليو ديانج - مروان عطية - أحمد مصطفى زيزو
    الهجوممحمود حسن تريزيجيه - أشرف بن شرقي - محمد شريف
