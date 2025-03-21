تعرف على موعد مباراة البرتغال والدنمارك في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "خوسيه ألفالادي"، مباراة هامة وقوية تجمع بين البرتغال والدنمارك ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

البرتغال تصدرت مجموعتها في الدور الأول، بينما حلت الدنمارك في الوصافة، ولذلك تقابلا في الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية.

في ذهاب ربع النهائي، تفوقت الدنمارك بهدف نظيف سجله راسموس هويلوند في شباك رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البرتغال والدنمارك في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، والقنوات الناقلة.