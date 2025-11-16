مباراة ودية بهدفين مختلفين تجمع كلًا من البرازيل وتونس، على الأراضي الفرنسية، في إطار استعداد الفريقين للاستحقاقات الدولية القادمة.

يسعى المنتخب البرازيلي، للاستعداد بكل قوة لخوض منافسات كأس العالم القادم، على الجانب الآخر، بنفس الطموح يسعى منتخب تونس، إلى الاستعداد لخوض منافسات المونديال، ولكن قبل المونديال سيخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها المغرب الشهر القادم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة موعد مباراة البرازيل وتونس الودية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...