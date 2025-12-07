يتزين ملعب المدينة التعليمية، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي البحرين والسودان في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

منتخب البحرين، ودع البطولة بعد الخسارة من العراق والجزائر، وسيعمل على مصالحة الجماهير امام السودان، والخروج بنتيجة إيجابية، على الجانب الآخر منتخب السودان، تعادل مع الجزائر، وخسر من العراق، وسيعمل على تقديم أداء مميز أمام شقيقه البحريني في الجولة الختامية لدور المجموعات.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.