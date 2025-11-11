موعد مباراة الإمارات والعراق في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يحل منتخب العراق ضيفًا على نظيره الإماراتي في مواجهة قوية ضمن ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

الفريق الفائز من المواجهتين بين الإمارات والعراق سينضم إلى المنتخبات الأربعة الأخرى، على أن يتأهل المنتخبان الأعلى تصنيفًا مباشرة إلى نهائي الملحق العالمي، بينما تخوض المنتخبات الثلاثة المتبقية مباراتي نصف نهائي لتحديد المتأهلَين الآخرين إلى المرحلة النهائية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الإمارات والعراق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.