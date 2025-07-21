تعرف على موعد مباراة الأهلي وكومو الودية التحضيرية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل الأهلي السعودي، تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2025-2026، من خلال معسكراته الخارجية ولقاءاته الودية، ويستعد لمقابلة كومو الإيطالي، بعد على تغلبه تيرول النمساوي، بهدفين مقابل هدف.

ويتواجد الأهلي في إيطاليا لخوض بطولة كومو الودية، بمشاركة أياكس الهولندي، وسيلتك الاسكتلندي، بالإضافة إلى الفريق الإيطالي صاحب الأرض، قبل التوجه إلى إسبانيا لمواصلة التحضيرات ومقابلة إلتشي، والعين.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف على موعد مباراة الأهلي وكومو الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.