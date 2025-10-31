موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري 2025-2026 والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي لخوض مباراة قوية أمام المصري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري 2025-2026.

ويدخل المارد الأحمر، اللقاء بهدف مصالحة الجماهير عقب السقوط في فخ التعادل أمام بتروجيت بالجولة الماضية، من أجل الاقتراب أكثر من القمة وخطف الصدارة من سيراميكا كيلوباترا.

ويأتي الأهلي، في المركز الثاني من ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثالث، أما الصدارة فمن رصيد سيراميكا كيلوباترا برصيد 23 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.