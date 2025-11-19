يعود الأهلي إلى المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يستضيف القادسية في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الأهلي يمر بفترة رائعة بعد الفوز بالديربي على حساب الاتحاد وتحسن ترتيبه في الدوري، إلا أنّ القلعة لديها رحلة طويلة للوصول إلى القمة، إذ يحتل الفريق الجداوي المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

ولن تكون المواجهة المقبلة سهلة، إذ يعد فريق القادسية الحصان الأسود خلال الموسم الحالي ويتواجد في المركز الرابع برصيد 17 نقاط بخسارة واحدة فقط حتى الآن.

وشهدت آخر مواجهة بين الفريقين تفوقًا كبيرًا للأهلي الذي انتصر بخماسية في السوبر السعودي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.