موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.
البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:
- دوري روشن السعودي
- كأس خادم الحرمين الشريفين
- كأس السوبر السعودي
- دوري يلو للدرجة الأولى.
بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.
يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.
نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.
كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.
التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.
يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.
اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:
- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.
- إعلانات أقل من التجربة المجانية.
- الاستوديو التحليلي.
- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.
- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.
- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.
- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.
- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.
- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026
- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.
يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.
ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.
نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.
مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.
نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.
كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).
نعم، وترددها هو:
النايل سات
التردد: 11236 ميجاهرتز.
الاستقطاب: عمودي.
معدل تصحيح الخطأ : 3/4.
معدل الترميز 27500.
العرب سات
التردد: 11919 ميجاهرتز
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز : 27500.
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.