موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والفيحاء لحساب مواجهات الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف متباينة، بين سعي الراقي للمواصلة في طريقه نحو المربع الذهبي وسط منافسة شرسة، ورغبة الفيحاء في الخروج بنتيجة إيجابية للهروب من مناطق الهبوط والاقتراب أكثر من المناطق الدافئة في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والفيحاء في الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.