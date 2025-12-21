موعد مباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 القنوات الناقلة

يتزين ملعب الإنماء، لاستقبال مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد وناساف، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.

ويدخل النمور اللقاء بهدف مصالحة الجماهير، والتسلح بعامل الأرض والجمهور للخروج بنقاط المواجهة كاملة، من اجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.

ويأتي الاتحاد في المركز الثامن ومعه ست نقاط، بينما يتذيل ناساف الترتيب دون أي نقطة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد وناساف في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.