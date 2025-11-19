يعود الاتحاد إلى مواجهاته المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يستضيف الرياض في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الاتحاد لا يعيش أفضل فتراته على مستوى دوري روشن، إذ خسر الديربي أمام الأهلي قبل التوقف ويتواجد في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، ويبدو أنّ حامل اللقب سوف يواجه تحديات صعبة للغاية للحفاظ على لقبه.

وقد تكون مواجهة الرياض فرصة لاستعادة الانتصارات في دوري روشن، إذ لم يحقق المدرب الجديد سيرجيو كونسيساو الفوز في أي لقاء بالدوري رغم النتائج الإيجابية في دوري أبطال آسيا النخبة وكذلك إقصاء النصر في كأس الملك.

الرياض - على الجانب الآخر - في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، ولم يحقق أي انتصار في آخر 3 مباريات له بالدوري.

موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.