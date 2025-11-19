تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
مصعب صلاح

موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يعود الاتحاد إلى مواجهاته المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يستضيف الرياض في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الاتحاد لا يعيش أفضل فتراته على مستوى دوري روشن، إذ خسر الديربي أمام الأهلي قبل التوقف ويتواجد في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، ويبدو أنّ حامل اللقب سوف يواجه تحديات صعبة للغاية للحفاظ على لقبه.

وقد تكون مواجهة الرياض فرصة لاستعادة الانتصارات في دوري روشن، إذ لم يحقق المدرب الجديد سيرجيو كونسيساو الفوز في أي لقاء بالدوري رغم النتائج الإيجابية في دوري أبطال آسيا النخبة وكذلك إقصاء النصر في كأس الملك.

الرياض - على الجانب الآخر - في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، ولم يحقق أي انتصار في آخر 3 مباريات له بالدوري.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

     وسوف تنقل الشبكة مباراة الاتحاد والرياض  في دوري روشن السعودي 2025-2026 من خلالها.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    يمكنك الاشتراك في منصة ثمانية، لمتابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، كما أنّ المنصة متاحة على كافة متاجر التطبيقات المختلفة وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الاتحاد - الرياضالجمعة 21 نوفمبر 2025،
    18:15 السعودية، 19:15 الإمارات    		Thmanyahمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية

  • تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب سيرجيو كونسيساو المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل: 4-3-3
    حراسة المرمىبريدراج رايكوفيتش
    خط الدفاعأحمد الجليدان - سعد آل موسى - دانيو بيريرا - ماريو ميتاي
    خط الوسطنجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار
    خط الهجومستيفن بيرجوين - كريم بنزيما - موسى ديابي
