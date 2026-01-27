موعد قرعة ملحق دور الـ 16 فى دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

ربما تبدأ الإثارة الحقيقية لبطولة دوري أبطال أوروبا من الأدوار الإقصائية، وبالتحديد من ملحق دور الـ16 في النظام الجديد حيث تترقب الجماهير حول العالم للتعرف على باقي المتأهلين إلى ثمن نهائي ذات الأذنين.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، بينما يخوض الفرق اصحاب المراكز من 9-24 الملحق المكمل للتأهيل إلى الدور الثاني.

وتتحدد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بنظام القرعة، وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم موعد قرعة ملحق ثمن النهائي، وكل ما تريد معرفته في هذا الصدد.

ما الفرق المتأهلة إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟