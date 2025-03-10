موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن موعد ربع نهائي دوري أبطال آسيا النخبة والطريق إلى النهائي 2024-2025 والقنوات الناقلة ..

مع انطلاق الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025، تبدأ الإثارة الحقيقية التي تنتظرها الجماهير حول العالم، حيث تتصاعد المنافسة وتزداد الحماسة مع كل مباراة.

في النظام الجديد للبطولة، يشارك فيها 24 فريقًا، مقسمين 12 فريقًا من الشرق، ومثلهم في الغرب.

وسيشارك 10 فرق في مجموعة الشرق ومثلهم في الغرب بشكل مباشر، وسيشارك 4 فرق في الملحق يتأهل اثنين منهم للمجموعات.

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وفي دور المجموعات سيخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى ربع النهائي.

وبداية من دور ربع النهائي ستقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

وفي التقرير الآتي من جول نستعرض كل ما تريدون معرفته عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 والتي تحدد الطريق إلى النهائي والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة وغيرها..