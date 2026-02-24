Goal.com
champions league drawGetty Images
مصعب صلاح

موعد قرعة دور الـ 16 فى دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة دور الـ 16 فى دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والأندية المتأهلة وموعد المباريات

ربما تبدأ الإثارة الحقيقية لبطولة دوري أبطال أوروبا من الأدوار الإقصائية، وبالتحديد من دور الـ16 في النظام الجديد حيث تترقب الجماهير حول العالم للتعرف على باقي المتأهلين إلى ثمن نهائي ذات الأذنين.

وتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، بينما خاض الفرق اصحاب المراكز من 9-24 الملحق المكمل للتأهيل إلى الدور الثاني.

وتتحدد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بنظام القرعة، وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم موعد قرعة ملحق ثمن النهائي، وكل ما تريد معرفته في هذا الصدد.

ما الفرق المتأهلة إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

  • ما نظام قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تحظى قرعة دور الـ16 باهتمام واسع، لما تمثله من محطة مفصلية في مشوار الأندية نحو الأدوار الإقصائية، إذ لا تقتصر أهميتها على تحديد المواجهات فحسب، بل تمتد لتشكيل المسار الكامل لكل فريق في جدول البطولة.

    ويعتمد نظام القرعة على ترتيب الأندية في ختام مرحلة الدوري، حيث يتم تصنيف الفرق الثمانية الأولى وتقسيمها إلى أربعة أزواج وفق مراكزها، فيجمع الزوج الأول صاحبي المركزين الأول والثاني، ويليه الثالث والرابع، ثم الخامس والسادس، وأخيراً السابع والثامن. ويتم التعامل مع كل ثنائي كوحدة مصنفة خلال عملية السحب، بما يضمن توزيعاً متوازناً بين جانبي الجدول.

    وتُجهز لهذه العملية أربعة أوعية، يضم كل وعاء اسمَي فريقين من كل زوج بحسب ترتيبهم، على أن تبدأ عملية السحب من الزوج الأقل ترتيباً، أي صاحبي المركزين السابع والثامن، وصولاً إلى الأعلى تصنيفاً، وهما الأول والثاني.

    ولا تهدف القرعة هنا إلى تحديد الخصم بشكل مباشر، بقدر ما تركز على توزيع الفرق المصنفة على جانبي جدول البطولة، حيث يتم سحب كرة واحدة من الوعاء، والفريق الذي يظهر اسمه أولاً يُوضع في المكان المخصص له في أحد جانبي المسار، بينما يُخصص للفريق الآخر من نفس الزوج الموقع المقابل في الجانب الآخر تلقائياً، لضمان عدم تواجدهما في نفس المسار.

    ويُكرر الإجراء ذاته مع بقية الأزواج، ما يؤدي في النهاية إلى رسم خريطة واضحة لطريق الفرق المصنفة في الأدوار الإقصائية، مع الحفاظ على أفضلية الترتيب الذي حققته خلال مرحلة الدوري.

    الفريقالمنافس المحتمل
      
      
      
      
  • ما موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تنتهي مباريات ملحق ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 يوم الأربعاء 25 فبراير 2026، وتقام قرعة ملحق دور الستة عشر من البطولة الجمعة 27 فبراير 2026.

    وتبدأ القرعة في الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر.

    الحدثالموعد
    قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2025-2026 الجمعة 27 فبراير 2026
    14:00 السعودية، 13:00 مصر

  • ما هي القنوات الناقلة لقرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    يتم إذاعة قرعة الأدوار الإقصائية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

    كما سيتم بث القرعة عبر يوتيوب.

    الحدث القنوات الناقلة
    قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2025-2026 YouTube
    beIN Sports

  • ما هي الفرق المتأهلة مباشرة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    حجزت الفريق الآتية أماكنها في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا 2025-2026 بشكل مباشر من دور المجموعات.

    الترتيبالفريق
    1آرسنال
    2بايرن ميونخ
    3ليفربول
    4توتنهام
    5برشلونة
    6تشيلسي
    7سبورتينج لشبونة
    8مانشستر سيتي

  • ما هي الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الملحق؟

    تأهلت الفرق التالية عن طريق الملحق إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026:-

    الفريق
    أتلتيكو مدريد
    نيوكاسل يونايتد
    بودو/جليمت
    باير ليفركوزن
     
     
     
     

  • ما هو موعد مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    ستقام مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 10 و 11 مارس 2026، بينما الإياب يومي 17 و 18 مارس 2025.

    دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2025-2026الموعد
    مباريات الذهاب11-10 مارس 2026
    مباريات الإياب18-17 مارس 2026

  • الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

    تم تحديد الطريق إلى النهائي كالآتي:

    ملحق دور الـ 16دور الـ 16ربع النهائينصف النهائيالنهائي
    باريس سان جيرمان/موناكوبرشلونة/تشيلسي   
    يوفنتوس/جلطة سرايليفربول/توتنهام
    ريال مدريد/بنفيكاسبورتنج لشبونة/مانشستر سيتي 
    بوروسيا دورتموند/أتالانتاآرسنال/بايرن ميونخ
    نيوكاسل يونايتدتشيلسي/برشلونة  
    أتلتيكو مدريدتوتنهام/ليفربول
    بودو جليمتمانشستر سيتي/سبورتنج 
    باير ليفركوزبايرن ميونخ/آرسنال
