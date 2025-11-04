وسط الشكوك المُحيطة بمستقبله.. كارباخال يُعلن الموعد الأقرب لعودته إلى الملاعب!

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد بدأ في دراسة خيارات لتعزيز الجبهة اليمنى، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الظهير المخضرم داني كارباخال، والتي أثارت قلق الجهاز الفني والإداري في النادي الملكي.
بحسب شبكة "ديفينسا سنترال"، فإن عدة وسطاء، خصوصًا من إيطاليا، تواصلوا خلال الساعات الماضية مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، لاستطلاع موقف النادي من إمكانية التعاقد مع بديل في مركز الظهير الأيمن.
ومن بين الأسماء المطروحة على طاولة ريال مدريد، يبرز اسم الدولي التركي زكي تشيليك، لاعب روما الإيطالي، الذي ينتهي عقده في صيف 2026 ولم يتم تجديده حتى الآن.
تشير التقارير إلى أن اللاعب زكي تشيليك، قد يكون متاحًا للانتقال إلى ريال مدريد، في يناير المقبل مقابل عرض يُقدر بحوالي 5 ملايين يورو.
يُعد الدولي التركي زكي تشيليك أحد أبرز الأسماء التي طُرحت لتدعيم ريال مدريد، خصوصًا بعد تألقه مع روما على مدار الموسمين الماضي والحالي في الدوري الإيطالي.
فاللاعب البالغ من العمر 28 عامًا يتميز بمرونة تكتيكية واضحة، حيث لعب في مركز الظهير الأيمن، كما تم توظيفه مؤخرًا كقلب دفاع على الجهة اليمنى، وهو ما أظهر فيه مستوى جيد بحسب تصريحات اللاعب نفسه.
ورغم ذلك، فإن إدارة ريال مدريد لا تبدو في الوقت الحالي متحمسة لاتخاذ خطوة فورية، حيث تظل الأولوية القصوى هي متابعة حالة كارباخال الصحية، على أمل أن يتمكن من العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.
إلا أن الحذر يبقى واجبًا، خصوصًا أن الإصابة تتعلق بالركبة، واللاعب سيبلغ الرابعة والثلاثين من عمره في يناير المقبل، وهو ما يجعل فترة التعافي أكثر تعقيداً بالنظر إلى عدد المواسم التي خاضها على أعلى مستوى.