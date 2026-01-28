موسى ديابي: نعم للهروب من "متاعب الاتحاد".. وشكرًا لـ"العدو كونسيساو" الذي جهز اللاعب لإنتر

بين بريق دوري روشن السعودي للمحترفين وطموحات القارة العجوز؛ يبدو أن رحلة النجم الفرنسي موسى ديابي مع نادي الاتحاد، وصلت إلى مفترق طرق مفاجئ.

وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه جماهير الاتحاد، استعادة ديابي أفضل مستوياته مع الفريق؛ بدأت رياح مدينة ميلانو تهب بقوة، حاملة معها عرضًا لا يُمكن رفضه من العملاق الإيطالي إنتر.

المقصود هُنا إغراء اللعب في أحد عمالقة أوروبا، وليس العرض المالي بالطبع؛ والذي لا يمكن مقارنته أبدًا مع ما يتحصل عليه في المملكة العربية السعودية، بقميص العميد الاتحادي.

وبالفعل.. أعلن الصحفيان فابريتسيو رومانو وجيانلوكا دي مارزيو، "موافقة" ديابي على الانتقال إلى إنتر؛ مع الضغط على إدارة الاتحاد وصندوق الاستثمارات السعودي، للسماح له بالرحيل.

وما بين عرض الإنتر وضغط اللاعب للرحيل؛ سنحاول من ناحيتنا الوقوف على بعض النقاط المهمة، في ملف موسى ديابي والاتحاد الساخن..