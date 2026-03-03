موسم جيريمي جاكيه المتجه إلى ليفربول انتهى تقريبًا بعد أن أكد رين إجراء عملية جراحية للمدافع المصاب

حدثت الإصابة خلال هزيمة رين 3-1 أمام لينس، وهي مباراة كانت مدمرة بالنسبة للمدافع الشاب. اضطر جاكيه إلى مغادرة الملعب وهو يعاني من ألم شديد بعد أن تسبب له أحد اللاعبين في إصابة في كتفه. بعد إجراء فحوصات طبية مكثفة واستشارة أخصائيين، تأكدت أسوأ مخاوف الطاقم الطبي.

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، الذي نافس مسؤولو أنفيلد تشيلسي بشدة للتعاقد معه، سيخضع الآن لعملية جراحية ستنهي موسمه 2025-26. إنها ضربة قاسية للاعب الذي كان قد بدأ للتو في وضع اللمسات الأخيرة على استعداداته للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

أصدر رين بيانًارسميًا بشأن حالة المدافع، جاء فيه: "جيريمي جاكيه سيخضع لعملية جراحية. على أرض الملعب ضد لينس في 7 فبراير، اضطر جيريمي جاكيه إلى مغادرة المباراة مبكرًا بسبب إصابة في كتفه الأيسر. بعد الفحوصات الطبية، تم تحديد موعد الجراحة في الأيام المقبلة. يتمنى نادي ستاد رينيه له الشفاء العاجل".