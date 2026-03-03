Getty
موسم جيريمي جاكيه المتجه إلى ليفربول انتهى تقريبًا بعد أن أكد رين إجراء عملية جراحية للمدافع المصاب
جاكيت يستعد لإجراء عملية جراحية
حدثت الإصابة خلال هزيمة رين 3-1 أمام لينس، وهي مباراة كانت مدمرة بالنسبة للمدافع الشاب. اضطر جاكيه إلى مغادرة الملعب وهو يعاني من ألم شديد بعد أن تسبب له أحد اللاعبين في إصابة في كتفه. بعد إجراء فحوصات طبية مكثفة واستشارة أخصائيين، تأكدت أسوأ مخاوف الطاقم الطبي.
اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، الذي نافس مسؤولو أنفيلد تشيلسي بشدة للتعاقد معه، سيخضع الآن لعملية جراحية ستنهي موسمه 2025-26. إنها ضربة قاسية للاعب الذي كان قد بدأ للتو في وضع اللمسات الأخيرة على استعداداته للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
أصدر رين بيانًارسميًا بشأن حالة المدافع، جاء فيه: "جيريمي جاكيه سيخضع لعملية جراحية. على أرض الملعب ضد لينس في 7 فبراير، اضطر جيريمي جاكيه إلى مغادرة المباراة مبكرًا بسبب إصابة في كتفه الأيسر. بعد الفحوصات الطبية، تم تحديد موعد الجراحة في الأيام المقبلة. يتمنى نادي ستاد رينيه له الشفاء العاجل".
استعداد للحاق بالركب في فترة ما قبل الموسم
كان مشجعو ليفربول يتابعون بفارغ الصبر تطور جاكيه في فرنسا، ويرون في هذا الشاب عنصراً أساسياً في تطور دفاع النادي على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تنجح الجراحة في معالجة المشكلة، لكن فترة التعافي الطويلة تعني أن الفرنسي سيصل إلى ميرسيسايد هذا الصيف بعد أن غاب عن المنافسات لعدة أشهر.
وهذا يضع تركيزًا كبيرًا على برنامج اللياقة البدنية الذي سيخضع له قبل بداية الموسم، حيث سيحتاج إلى اللحاق بزملائه الجدد في الفريق. أنفق الريدز مبلغًا مذهلاً قدره 60 مليون جنيه إسترليني لضمه، وهو مبلغ يجعله أغلى لاعب يغادر رين في التاريخ، متجاوزًا مبلغ 55.5 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه مانشستر سيتي لضم جيريمي دوكو في عام 2023. على الرغم من هذه النكسة، لا يزال ليفربول ملتزمًا تمامًا باللاعب البالغ من العمر 20 عامًا وسيتابع تعافيه.
المعركة على نخبة أوروبا الواعدة
قبل أن يتوصل ليفربول إلى اتفاق لجلب جاكيه إلى إنجلترا، كان المدافع محل اهتمام شديد من ستامفورد بريدج. كان تشيلسي يعتبر المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع الشاب الواعد خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث كان يسعى لتعزيز خط دفاعه. لكن البلوز تراجع في النهاية عن سعر الطلب الذي حدده النادي الفرنسي ورفض تلبية هذا السعر، مما سمح لليفربول بالانقضاض على الصفقة وإتمامها.
في أعقاب قراره بالانسحاب من السباق على جاكيه، اختار تشيلسي أن يثق في عمق فريقه واستراتيجيته الحالية للتعاقدات بدلاً من الإنفاق الزائد على لاعب رين. في الوقت نفسه، يُنظر إلى جاكيه على أنه إضافة طويلة الأمد لخط دفاع ليفربول، الذي يقوده حاليًا فيرجيل فان ديك. في حين أن وصوله يعتبر خطوة مهمة في الحفاظ على معايير التناوب الدفاعي للريدز، إلا أنه يجب عليه أولاً التغلب على عقبة بدنية قبل أن يتمكن من المنافسة على مكان في التشكيلة الأساسية.
الطريق الطويل نحو التعافي
سيخضع جاكيه في المستقبل القريب لفترة راحة بعد الجراحة، تليها فترة إعادة تأهيل مكثفة في فرنسا. وسيقوم الطاقم الطبي في ليفربول بمراقبته للتأكد من أنه جاهز لمواجهة صعوبات كرة القدم الإنجليزية بحلول موسم 2026-27. والهدف هو أن يكون المدافع لائقًا بما يكفي للانضمام إلى الفريق في بداية جولته الصيفية.
